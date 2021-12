Verslaggever van Sky Sports in verlegenheid gebracht door ’gescheld’ Martijn Kleermaker

Darts

Rob Cross na waanzinnige slotbeurt naar laatste 16, Peter Wright door na valse start

Rob Cross - die in de vorige ronde Raymond van Barneveld uitschakelde - is op het WK darts doorgedrongen tot de laatste zestien. Daryl Gurney moest in de derderondewedstrijd het hoofd buigen met 4-3. De beslissende game won hij met een finish van 170. Ook Peter Wright, de wereldkampioen van 2020, me...