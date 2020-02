Debuut Rodriguez lichtpuntje in PSV-crisis

De 27-jarige linksback die tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van AC Milan, was in de twintig minuten die hij in actie kwam een verademing bij alle door het ijs gezakte ’noodoplossingen’ die eerder dit seizoen op zijn positie speelden.

"We hebben nu wel een échte linksback"

Lars Unnerstall is blij dat er met Rodriguez een stuk rust in de defensie lijkt terug te keren. „Hij raakt niet in paniek als hij de bal krijgt en onder druk komt te staan”, zegt de Duitse goalie. „We hebben nu wel een échte linksback, die ook écht op die positie wil spelen.”

De goalie lacht, maar weet dat Olivier Boscagli (die op de gewraakte positie tegen Ajax in de basis startte maar meer een centrale verdediger is) en middenvelder Michal Sadilek zich daar minder comfortabel voelen.

Ook Sam Lammers heeft een behoorlijke eerste indruk van de Zwitser. „Een goede speler”, zegt de spits. „Hij heeft pas twee keer meegetraind, lang niet gespeeld, maar je ziet dat hij ontzettend veel ervaring heeft en niet snel in war raakt. Een aanwinst.”