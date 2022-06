Rafael Nadal heeft zware kluif aan Francisco Cerúndolo, maar is door op Wimbledon

In de vierde set maakte Nadal een achterstand van 4-2 ongedaan en hij ontsnapte aan een dubbele break achterstand. De tweevoudig kampioen liet het echter niet aankomen op een vijfde set en won de laatste vier games van het 3 uur en 33 minuten durende duel.

Bekijk hier het matchpoint van Nadal:

Bron: discovery +

Voor de 36-jarige Nadal was het lang onduidelijk of hij mee zou kunnen doen aan Wimbledon. Begin deze maand bekende hij op Roland Garros dat hij twee weken met een verdoofde voet had gespeeld. Hij veroverde in Parijs zijn 22e grandslamtitel, maar maakte duidelijk dat hij op Wimbledon niet van plan was opnieuw met injecties te gaan spelen.

Nadal pakte in 2008 en 2010 de titel in Londen, maar sindsdien presteert hij er wisselvallig. Vorig jaar deed hij niet mee aan Wimbledon.