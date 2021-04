PSG doet uitstekende zaken en wint heerlijk voetbalgevecht van Bayern

Het affiche was een herhaling van de finale van vorig seizoen. Toen versloeg de formatie van ’Hansi’ Flick PSG met 1-0. Bayern moest het woensdagavond stellen zonder topschutter Robert Lewandowski. De Pool raakte de afgelopen interlandperiode geblesseerd aan zijn knie en is de komende weken uitgeschakeld. Eric Maxim Choupo-Moting, vorig seizoen nog actief voor PSG, was zijn vervanger. Ook Serge Gnabry ontbrak bij de Duisters.

PSG kende een slechte generale voor de Champions League-topper. In de Franse competitie ging de ploeg van Mauricio Pochettino afgelopen zaterdag met 1-0 onderuit tegen Lille.

Droomstart PSG

Na amper drie minuten spelen bezorgde Kylian Mbappé PSG een droomstart. Een achterwaartse kopbal van Eric Maxim Choupo-Moting raakte de lat, waarna PSG er in de counter razendsnel uit was. Via de benen van Bayern-keeper Manuel Neuer schoot de 22-jarige spits van dichtbij raak. Thomas Müller kreeg niet veel later de uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar tot afgrijzen van alles en iedereen in Duitsland kreeg de middenvelder niet genoeg vaart in zijn schot. Van een saaie openingsfase was geen seconde sprake.

Bayern ging daarna op jacht naar de gelijkmaker en meldde zich een aantal keer nadrukkelijk in de zestien van de tegenstander, maar PSG-goalie Keylor Navas liet zien goed bij de les te zijn. De thuisploeg werd steeds sterker en het leek een kwestie van tijd voordat de gelijkmaker zou vallen.

Kylian Mbappé (l) scoorde twee keer tegen Bayern München. Ⓒ ULMER

Compleet tegen de verhoudingen in was het echter niet Bayern, maar PSG dat mocht juichen. Marquinhos ontsnapte aan de aandacht van de Bayern-verdediging en kon simpel binnenschuiven. Het bleek wel de laatste actie van de Braziliaan, want drie minuten later moest hij zich noodgedwongen laten vervangen.

Bayern langszij

Vlak voor rust kopte Choupo-Moting de aansluitingstreffer binnen. Na een fraaie voorzet van Pavard lukte het de Afrikaan wat hem aan het begin van de wedstrijd niet lukte: scoren met het hoofd. Bayern was weer helemaal terug in de wedstrijd.

Na de thee bracht Pochettino Mitchel Bakker in de ploeg. Met de Nederlander binnen de lijnen moesten de Parijzenaars de voorsprong zien vast te houden. Bayern was echter vastberaden daar een stokje voor de steken, want de Duitsers zochten massaal de aanval. Op schoten van David Alaba en Benjamin Pavard kon Navas nog redding brengen, maar op de kopbal van Müller had de keeper geen antwoord. De wedstrijd was weer in balans.

Weer Mbappé

Amper tien minuten later liet Mbappé zijn voeten opnieuw spreken. Tussen drie Bayern-verdedigers vond de spits toch nog ruimte om uit te halen. Met een fantastische knal zette hij PSG weer op voorsprong en tekende hij voor zijn tweede van de avond. Weer moest Bayern in de achtervolging, maar het lukte de titelverdediger, ondanks de vele kansen, niet om een gelijkspel uit het vuur te slepen.

Dinsdag staat de return in Parijs op het programma en zal Bayern hard aan de bak moeten om een plaats in de halve finale af te dwingen.