Van Gaal baalt van De Kuip: ’Hier is het oude troep’

„Met het veld is niets mis hier”, zei Van Gaal. „Hier ligt het beste veld van Nederland. Het lag niet aan dit veld dat we in de eerste helft zo veel balverlies leden. Maar de technisch staf moet hier in de gym zitten. Op een tafel staat dan een pot koffie. En in de rust is het zo krap dat ik met mijn rug naar tien of twaalf spelers sta. Dat kan natuurlijk niet.”

„Maar goed”, vervolgde Van Gaal. „Feyenoord mag geen nieuw stadion bouwen. Dus we moeten het hiermee doen. Maar in de ArenA heeft de technische staf gewoon een mooie eigen kamer. De bondscoach heeft dus een grote voorkeur voor de ArenA. Maar wie ben ik? Ik heb daar niets over te vertellen.”