Barça-preses: ’PSG vroeg teveel voor Neymar’

„Wij hadden onze selectie al rond, toen zich de mogelijkheid aandiende Neymar te contracteren. Hem aantrekken zou een extraatje zijn geweest, maar we kwamen niet tot een deal.”

PSG nam Neymar in 2017 voor het recordbedrag van 222 miljoen euro over van FC Barcelona. Zijn contract in Parijs loopt nog door tot medio 2022. De Zuid-Amerikaan wilde deze zomer echter graag vertrekken uit Frankrijk en het liefst naar Barcelona. „PSG heeft nog gevraagd om spelers van ons over te nemen in de deal, maar daar zijn we niet op ingegaan. Wij hebben zeker geen spelers aangeboden”, aldus Bartomeu.

De preses bevestigde tevens berichten uit de Spaanse media dat sterspeler Lionel Messi een clausule in zijn contract heeft laten opnemen dat hij na dit seizoen zonder afkoopsom Barcelona mag verlaten. De verbintenis van de Argentijn loopt door tot en met 2021. Bartomeu: „Wij hebben dat destijds ook gedaan met de contracten van Carles Puyol, Andres Iniesta en Xavi. Ook Messi is een speler die die vrijheid verdient. Maar we zijn helemaal niet bang dat hij ons zal verlaten, want zijn hart ligt bij Barça en we weten zeker dat hij nog vele jaren voor ons zal voetballen.”