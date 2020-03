Dopingzondaars kunnen profiteren van uitstel Spelen

Sporters en coaches die komende zomer voor het verplaatste evenement nog geschorst waren, zouden voor de nieuwe data (waarschijnlijk in de zomer van 2021) verlost kunnen zijn van hun ban. Daardoor zouden ze komend jaar alsnog kunnen deelnemen aan de Zomerspelen in Japan.

„Deze kwestie is inmiddels besproken tijdens een vergadering met vertegenwoordigers van de nationale antidopingagentschappen uit 21 landen”, zei Travis Tygart, het hoofd van het Amerikaanse antidopingbureau Usada. „Het is één van de vele complexe zaken die goed overdacht moeten worden en waarover besluitvorming nodig is nu de Spelen zijn uitgesteld.”

De vrees bestaat dat gestrafte sporters die hun schorsing na deze zomer hebben uitgezeten en komend jaar willen deelnemen aan de Spelen naar de rechter stappen indien ze geen olympisch startbewijs krijgen.

Bekijk ook: Gemengde gevoelens bij sporters na uitstel Olympische Spelen

In de nieuwste corona-update vertelt sportverslaggever Willem Held over het uitstellen van de Olympische Spelen. Verder nog veel meer coronanieuws. Luister de podcast hier, hieronder of via je favoriete podcast app.