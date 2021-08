Premium Het beste van De Telegraaf

Financial Fair Play niet in geding? PSG-voorzitter El Khelaïfi: ‘Ik hoopte al op deze vraag’ Parijs smult van ‘Champions League nummer vijf’

Een lachende Lionel Messi tijdens de persconferentie. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - ,,Ik wil hier mijn vijfde Champions League winnen’’, aldus Lionel Messi. De tienduizenden fans van Paris Saint-Germain die buiten het Parc des Princes urenlang stonden te wachten op de Argentijnse superster, wilden niets liever horen. Even leek Messi weer een jongetje. Wat ongemakkelijk gaf hij de fans bij zijn podiumpresentatie wat duimpjes. Hij schuifelde vervolgens langs de ‘ultras’. De rij buiten de officiële fanshop was kort daarop 500 meter lang. Precies de reden dat ‘de grootste ooit’ binnen het Financial Fair Play-reglement valt van de FIFA.