Karolina Muchova eerste kwartfinaliste op US Open

De 27-jarige nummer 10 van de plaatsingslijst won haar partij in de vierde ronde van de grand slam in drie sets van de Chinese Wang Xinyu: 6-3 5-7 6-1.

Muchova en Wang Xinyu stonden meer dan 2,5 uur op de baan in de hitte. Het was meer dan 30 graden in New York. „Ik ben blij dat het voorbij is. Het is best warm vandaag”, zei Muchova, die in juni in de finale stond van Roland Garros en daarin verloor van de Poolse Iga Swiatek.