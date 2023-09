Opmars Caroline Wozniacki in New York gestuit door Coco Gauff

Wozniacki maakte voor het eerst in 3,5 jaar haar opwachting bij een grandslamtoernooi. De 33-jarige Deense nam afscheid bij de Australian Open in 2020 en kreeg twee kinderen. Deze zomer besloot de voormalige nummer één van de wereld haar comeback te maken. Ze won in New York onder anderen van de als elfde geplaatste Tsjechische Petra Kvitová en stoomde door naar de vierde ronde.

Bekijk hier het wedstrijdpunt.

Na het verlies in de eerste set tegen de 19-jarige Gauff pakte ze knap de tweede set. Maar daarna domineerde de Amerikaanse. Gauff sprak na afloop met bewondering over Wozniacki. "Het lijkt of Caroline nooit is weggeweest. Ze is een enorme inspiratie. Toen ik klein was, was ik onder de indruk van haar. Het was een eer om tegen haar te spelen", zei Gauff.

Ze speelt in de kwartfinale tegen de winnares van de wedstrijd tussen de Poolse titelverdedigster Iga Swiatek en de Letse Jelena Ostapenko.

Muchova

Karolina Muchova in actie. Ⓒ ANP/HH

De Tsjechische Karolina Muchova staat ook in de kwartfinales. De 27-jarige nummer 10 van de plaatsingslijst won haar partij in de vierde ronde van de grand slam in drie sets van de Chinese Wang Xinyu: 6-3 5-7 6-1.

Muchova en Wang Xinyu stonden meer dan 2,5 uur op de baan in de hitte. Het was meer dan 30 graden in New York. „Ik ben blij dat het voorbij is. Het is best warm vandaag”, zei Muchova, die in juni in de finale stond van Roland Garros en daarin verloor van de Poolse Iga Swiatek.