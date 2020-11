Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

Komt dat zien, kom dat zien, het paladijnencircus van Martin Jol is in de stad. In Den Haag bij ADO. De oud-trainer van onder meer Ajax is hoofd van het technisch hart bij ADO Den Haag en heeft een team met vazallen en slippendragers om zich heen verzameld binnen de club, daarbuiten en in de media.