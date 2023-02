Ajax kan thuis geen vuist maken tegen Union Berlin

Met zijn basisopstelling borduurde Heitinga voort op de tweede helft tegen RKC Waalwijk, waarin de Amsterdammers de achterstand bij rust ombogen in een 3-1 overwinning. Dus speelde Ajax mét Calvin Bassey, die centraal achterin de plaats van de naar het middenveld doorgeschoven Edson Alvarez innam. Tegen Union Berlin was het echter niet Brian Brobbey, maar de van een bovenbeenblessure teruggekeerde Steven Bergwijn die vanaf de linkerkant opereerde.

Met die Eiseren trof Ajax niet alleen een levensgevaarlijke, maar ook een uiterst geslepen tegenstander. Van het elftal dat Urs Fischer het veld instuurde, waren er negen spelers 26 jaar of ouder en de twee ’jonkies’ Danilho Doekhi en Diogo Leite waren ook al 24 lentes jong. Vanwege de countertactiek van Union Berlin en door de vijf Bundesliga-zeges en één overwinning in de DFB-pokal op rij was het logisch dat Heitinga zijn elftal niet in het Duitse countermes wilde laten lopen. Maar zo behoudend als Ajax in de eerste helft speelde, was ook weer overdreven.

Dusan Tadic verwikkeld in een gevecht om de bal met Robin Knoche van 1. FC Union Berlin. Ⓒ ANP/HH

De thuisploeg kwam voor rust tot niet één doelpoging en was ondanks de voorzichtigheid opvallend slordig. Na slecht uitverdedigen van Edson Alvarez kreeg de nummer twee van de Bundesliga via Jerome Roussillion de grootste kans. De Fransman vuurde rakelings naast. Het ondermaatse eerste bedrijf was voor Heitinga reden om in te grijpen en linksback Owen Wijndal te vervangen door Brian Brobbey, waardoor Kenneth Taylor de veredelde linkervleugelverdediger werd. Dat was hij voor rust in de praktijk ook. Alleen toen met Wijndal en nu met Bergwijn voor hem.

Het risico dat Heitinga nam, zorgde ervoor dat het publiek achter het elftal ging staan, Brobbey op aangeven van Tadic dicht bij de 1-0 was en Kudus even later naast kopte. De Ajax-coach moest daarna Geronimo Rulli bedanken dat het 0-0 bleef, want de Argentijn redde knap op een vrije trap van Josip Juranovic en een kopbal van Thorsby.

De voormalig SC Heerenveen-middenvelder leek door slap verdedigen van Taylor alsnog matchwinnaar te worden, maar de arbitrage stak daar na het bestuderen van de beelden een stokje voor.

Scheidsrechter Halil Umut Meler keurt de treffer van Morten Thorsby af. Ⓒ Pro Shots

VIDEO: Ajax-volger Mike Verweij over deze moeizame wedstrijd van de Amsterdammers in de Europa League.