Dustin Johnson valt voor golftoernooi met grootste prijzenpot ooit: 25 miljoen dollar

Dustin Johnson Ⓒ AFP

De Amerikaanse golfer Dustin Johnson, voormalig nummer 1 van de wereld, voert het deelnemersveld aan van het eerste toernooi in de omstreden nieuwe LIV Golf Invitational Series. Saudi-Arabië financiert het toernooi in Engeland met 25 miljoen dollar. Dat is de grootste prijzenpot in de geschiedenis van het professionele golf.