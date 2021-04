’Lieke en Sanne Wevers ongelofelijk sterke vrouwen’

Turncoach Vincent Wevers staat zijn dochters Lieke (m.) en Sanne bij tijdens de EK in Bazel, maar omdat hij wordt verdacht van grensoverschrijdend gedrag in zijn trainersverleden mag hij niet mee naar de Olympische Spelen. Ⓒ Foto ANP/HH

AMSTERDAM - De zussen Lieke en Sanne Wevers staan zondag in de EK-finale op het onderdeel balk. Hun vader en coach Vincent Wevers is ook in Bazel van de partij, maar wordt van grensoverschrijdend gedrag in zijn trainersverleden beschuldigd en mag niet mee naar de Olympische Spelen. Wat doet zo’n bizarre situatie met zijn dochters? Aan het woord is oud-turnster en sportpsychologe Berber van den Berg.