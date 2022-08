Acht hechtingen in beenwond Duitse winnares 100 meter op EK

Ze moest kort na de finale in het Olympiastadion van München naar het ziekenhuis om een diepe snee in haar been te laten verzorgen. Er moesten acht hechtingen in. Ze liep de verwonding vermoedelijk op door haar val meteen na de finish.

„Ik weet niet precies waar die wond vandaan komt, van de val of van iets anders. Maar ik voel me goed. Ik ben dolgelukkig en kan het eigenlijk nog niet geloven”, zei Lückenkemper over haar triomf op het koningsnummer. De fotofinish was nodig om te zien dat ze net iets eerder dan de Zwitserse Mujinga Kambundji de finishlijn had gepasseerd. Beide sprintsters klokten 10,99 seconden.

Lückenkemper slaat vrijdag sowieso de series van de 4x100 meter over, maar hoopt er wel in de finale op zondag bij te zijn. „Ik denk dat ik dan weer fit ben, maar een garantie is er niet.’