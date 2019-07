Meerdere breuken bij De Marchi na zware Tourval

De Marchi kwam zondag in de negende etappe al na zo’n 10 kilometer ten val. De Italiaan was wel bij bewustzijn toen hij per ambulance werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Röntgenfoto’s brachten de schade aan het licht. De artsen moeten nog beslissen of een operatie noodzakelijk is. De Marchi blijft in ieder geval voorlopig in het ziekenhuis liggen.

„Het ligt eraan of Alessandro geopereerd moet worden, maar het gaat zeker drie tot vier weken duren voordat hij weer voorzichtig kan gaan fietsen”, zei teamarts Max Testa van CCC. „Hopelijk kan hij begin september weer koersen.” De Marchi is de tweede renner van CCC die gehavend de Tour moest verlaten. De Nieuw-Zeelander Patrick Bevin haakte vorige week af met twee gebroken ribben.