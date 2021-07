Tank helemaal leeg bij Lieke Wevers: ’Ik heb het overleefd, dat wel’

Lieke Wevers Ⓒ ANP/HH

TOKIO - Was er nog iets positiefs te melden over de olympische meerkampfinale van turnster Lieke Wevers waarin ze 24ste en laatste werd? „Ik heb het overleefd, dat wel” zegt ze met een wrange glimlach. „Ik heb in het afgelopen jaar wel honderden momenten gehad om te breken en op te geven. Dat heb ik niet gedaan. Ik ben wel heel trots op mezelf omdat ik deze rit heb afgemaakt. Maar het was wel erg pijnlijk.”