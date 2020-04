FIFA denkt aan derde transferperiode

„We willen daarin flexibel zijn, mits de totale periode van zestien weken niet wordt overschreden”, zei James Kitching, directeur reglementen bij de FIFA, in het Duitse tv-programma Sportschau van de ARD.

In de Europese voetbalcompetities loopt het seizoen normaal gesproken tot en met 30 juni. De dag erna gaat de transfermarkt open en kunnen spelers van club wisselen. Om het mogelijk te maken dat competities ook na die datum uitgespeeld kunnen worden, heeft de FIFA nieuwe richtlijnen opgesteld voor onder meer de duur van spelerscontracten.

De spelerscontracten eindigen wat de FIFA betreft nu pas als het verlate seizoen er in het betreffende land helemaal op zit. De federatie „hoopt en verwacht” dat de nieuwe richtlijnen overal ter wereld zullen worden opgevolgd, maar juristen verwachten de nodige problemen.

De FIFA wil ervoor zorgen dat de spelersmarkten komende zomer open zijn tussen het einde van het huidige seizoen en het begin van het nieuwe seizoen. De kans is echter groot dat daar binnen Europa flinke verschillen in zullen komen. Zo willen de Belgische clubs het seizoen nu al beëindigen, terwijl er in andere Europese landen alles aan gedaan zal worden om de competitie wel uit te spelen.

