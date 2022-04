Knieklachten houden Roglic uit Waalse Pijl en ’Luik’

Pri

De 32-jarige Sloveen heeft nog steeds te veel last van een pees in zijn knie, waarschijnlijk door overbelasting. Roglic won ’Luik’ in 2020. Voor de langere termijn, met het oog op de Ronde van Frankrijk, laat zijn ploeg Jumbo-Visma weten dat er geen zorgen zijn.

Roglic ervoer al begin april de klachten, maar besloot toch te starten in de Ronde van het Baskenland. Hoewel hij de openingstijdrit won, bleek hij toch te veel last te houden. Hij verloor in de vijfde etappe zijn leiderstrui, om achtste te worden in het eindklassement. Rogla zal zich via een hoogtestage proberen klaar te stomen voor de Tour de France. Het doel is om in aanloop de Dauphiné te rijden.