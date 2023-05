Familieleden AZ op tribune belaagd door West Ham-fans

De ellende begon toen fans van de thuisclub doorkregen dat er Nederlandse AZ-fans op de hoofdtribune zaten en niet in de twee gereserveerde vakken voor de meegereisde aanhang.

Bekijk ook: AZ ondanks nederlaag nog niet kansloos in halve finales Conference League

Het betrof in dit geval geen fans met kwaad in de zin, maar familieleden van de AZ-selectie, onder wie de echtgenote van algemeen directeur Robert Eenhoorn en de vriendin en de twee kinderen van AZ-coach Pascal Jansen. „En veel familieleden van de spelers”, aldus Eenhoorn.

"Hij stelde mij gerust, omdat mijn kinderen en vriendin zich in het vak bevonden"

De algemeen directeur zag het van een afstand gebeuren, aarzelde geen moment en spoedde zich naar de plek des onheils om de geschrokken familieleden in veiligheid te brengen. „Ze zijn toen naar een andere plek, hoog in het stadion gebracht”, vertelde de aangeslagen directeur. „Maar daar bevonden zich ongeveer de gevaarlijkste supporters van West Ham. Ik heb daardoor amper meer iets meegekregen van de wedstrijd, ik was alleen nog maar bezig met de veiligheid van onze mensen.”

Eenhoorn lichtte direct na de wedstrijd Pascal Jansen in. „Hij stelde mij gerust, omdat mijn kinderen en vriendin zich in het vak bevonden. Ik heb ze net even gesproken, maar alles is inmiddels weer in orde. Er was na onze goal wat consternatie. Ze waren wel geschrokken, maar ze zitten inmiddels veilig en in prima staat in de bus.”