Leipzig legt druk bij Bayern München

De ploeg van trainer Julian Nagelsmann keek in de thuiswedstrijd tegen 1. FC Union Berlin bij rust weliswaar tegen een achterstand van 1-0 aan, maar herstelde zich in de tweede helft: 3-1. Leipzig heeft aan kop van de Duitse voetbalcompetitie nu vijf punten voorsprong op Borussia Mönchengladbach, dat vrijdag verloor bij Schalke 04 (2-0).

Marius Bülter zette de bezoekende ploeg uit Berlijn in de tiende minuut op voorsprong. Kort na rust trok Timo Werner de stand gelijk en enkele minuten later zette aanvoerder Marcel Sabitzer de thuisclub op voorsprong. Werner besliste het duel in de slotfase met zijn twintigste doelpunt van dit seizoen. De Duitse spits heeft nu één goal meer gemaakt dan Robert Lewandowski, die zondag met Bayern München tegen Hertha BSC speelt. Bij winst komt Bayern weer op vier punten van Leipzig te staan.