Sport Kort: Honkballers met benauwde zege naar EK-finale

Dagelijks verzamelen we in Sport Kort het korte nieuws van alle kanten. Bekijk hieronder het overzicht van zaterdag 14 september.

Honkbal: Honkballers met benauwde zege naar EK-finale

17.20 uur: De Nederlandse honkballers hebben met een benauwde zege de finale van het EK bereikt in Duitsland. De titelverdediger versloeg Spanje in Bonn met 1-0. Het enige punt van de wedstrijd viel in de achtste inning en kwam op naam van Kalian Sams, die kon scoren op een honkslag van Calten Daal.

Nederland produceerde slechts vier honkslagen in het spannende duel, tegen vijf van Spanje. De landen speelden voor de 36e keer tegen elkaar. Oranje verloor nog nooit van Spanje, dat zaterdag in Bonn niettemin dicht bij een stunt was.

Nederland speelt zondagavond in de finale tegen de winnaar van het duel tussen Israël en Italië.

Tallon Griekspoor op archiefbeeld. Ⓒ ANP

Tennis: Griekspoor naar eindstrijd in Bosnië

16.33 uur: Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich geplaatst voor de finale van het challengertoernooi in Banja Luka. De nummer 187 van de wereld was in de halve finales van het graveltoernooi in Bosnië en Herzegovina de Serviër Pedja Krstin met 6-4, 4-6, 7-5 de baas.

Zondag neemt de als zevende geplaatste Griekspoor het in de eindstrijd op tegen de Indiër Sumit Nagal, de nummer zes van de plaatsingslijst. Voor Griekspoor wordt het zijn tweede finale op een challenger van het jaar. Eind juli greep hij net naast de titel in het Finse Tampere.

Op een challenger in Istanbul slaagde Botic van de Zandschulp er niet in door te dringen tot de finale. Met 6-3, 3-6, 6-3 moest hij zijn meerdere erkennen in de Oezbeek Denis Istomin.

Tony Martin viel vrijdag letterlijk weg uit de Vuelta. Ⓒ EPA

Wielrennen: Gevallen Martin wil graag naar WK

15:34 uur: Wielrenner Tony Martin denkt dat hij ondanks zijn zware val in de Ronde van Spanje nog kan deelnemen aan de WK wielrennen in Yorkshire.

De Duitser van Jumbo-Visma moest vrijdag in de negentiende etappe opgeven nadat hij tegen de grond was gesmakt. Martin liep daarbij vooral verwondingen op aan zijn gezicht en moest in het ziekenhuis van Toledo worden behandeld.

„Ik hoop dat ik er op het WK bij ben”, schreef Martin, viervoudig wereldkampioen tijdrijden, op Instagram. „Er is niets gebroken maar ik heb een grote snee in mijn gezicht.”

De WK vinden van 22 tot en met 29 september in Engeland plaats. De individuele tijdrit is op 25 september.

Atletiek: Trautman snelste ooit in triatlon Almere

15.46 uur: De Zuid-Afrikaanse triatleet Matthew Trautman heeft in de Challenge Almere het parcoursrecord aangescherpt. Hij won de op één na oudste hele triatlon van Europa in een tijd van 7 uur, 50 minuten en 15 seconden. Hij bleef daarmee ruim onder het vorige parcoursrecord, dat de Sloveen Jaroslav Kovacic vorig jaar op 7.55.44 had gezet.

De Deen Kristian Hogenhaug kwam als tweede over de finish na de uitputtingsproef over 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer hardlopen. Hij klokte 7.53.52 en kroonde zich daarmee tot Europees kampioen. De Tsjech Tomas Renc kwam als derde over de finish in 8.00.44.

Erik-Simon Strijk arriveerde als achtste in 8.21.28 en was daarmee de beste Nederlander. Hij veroverde dan ook de Nederlandse titel op de lange afstand.

Anne van Dam Ⓒ AFP

Golf: Van Dam lijdt nederlaag

15.07 uur: De golfsters van Europa hebben na de derde serie van vier wedstrijden een kleine voorsprong behouden op de Verenigde Staten in de Solheim Cup. De stand in de continentale strijd op de beroemde Schotse golfbaan van Gleneagles is na twaalf duels 6,5-5,5 voor Team Europa. De Solheim Cup is de vrouwelijke variant van de Ryder Cup.

De Nederlandse Anne van Dam had zaterdag de eer samen met Anna Nordqvist de serie van vier foursomes (speelsters slaan dezelfde bal om en om) te openen, maar de Arnhemse en haar Zweedse partner wisten niet te winnen van het Amerikaanse koppel Morgan Pressel en Marina Alex. Van Dam en Nordqvist gaven een riante voorsprong van vier holes uit handen door vijf holes op rij te verliezen. Na de zeventiende was de strijd beslecht.

Van Dam maakt haar debuut in de Solheim Cup. Ze speelde vrijdag haar allereerste partij en trok in de fourballs (speelsters slaan ieder eigen bal) op met de Noorse Suzann Pettersen. Het Europese duo won van Danielle Kang en Lizette Salas. De Arnhemse komt zaterdag nogmaals in actie.

Maikel van der Vleuten Ⓒ Hollandse Hoogte

Paardensport: Ehrens maakt ploeg finale Nations Cup bekend

14.30 uur: Bondscoach Rob Ehrens heeft zijn keuze gemaakt voor de Jumping Nations Cup Final. Hij reist met Maikel van der Vleuten, Marc Houtzager, Frank Schuttert, Bart Bles en Willem Greve af naar Barcelona, waar Nederland vanaf 3 oktober gaat proberen het succes van 2017 te herhalen. Vorig jaar ging de titel naar België.

Houtzager zat met Sterrehof’s Calimero in het team dat in 2017 de wedstrijd won. De nummer 8 van het EK vorige maand in Rotterdam is het hele seizoen al in vorm. Dat geldt ook voor Van der Vleuten en Dana Blue, die de Grote Prijzen van Geesteren en Valkenswaard wonnen. Schuttert maakte met Lyonel D op het EK deel uit van TeamNL en drong door tot de individuele finale. Bles was reserve op het EK en is nu voor het team opgeroepen. Greve heeft met de merrie Zypria S dit jaar de meeste Nations Cup-wedstrijden gereden voor Oranje.

De Nederlandse springruiters, al zeker van deelname aan de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio, hadden zich niet gekwalificeerd maar kregen alsnog een uitnodiging, omdat de regio Azië/Australië geen team kon afvaardigen naar Barcelona.

Sanne Wevers Ⓒ ANP

Turnen: Nederland wint interland

13:29 uur: De Nederlandse turnsters hebben zaterdag in Heerenveen een interland met Hongarije, Spanje en Zwitserland gewonnen. Vera van Pol, Eythora Thorsdottir, Naomi Visser, Lieke en Sanne Wevers kwamen tot een puntentotaal van 163,166 punten. Daarmee bleef het team van bondscoach Gerben Wiersma Spanje (156,534) duidelijk voor. De wedstrijd hoorde bij de voorbereiding op de WK, waar het team zich hoopt te plaatsen voor de Olympische Spelen. Daarvoor is een plaats bij de beste twaalf landen nodig.

Vorig jaar eindigde Oranje bij de WK in Doha als tiende, ver voor de landen die het zaterdag trof. Individueel was Visser de beste met een score van 54,666 punten. Ze hield de Zwitserse Giulia Steingruber (54,333) en Thorsdottir (54,067) achter zich. Lieke Wevers eindigde met 54,000 punten op plek vier. Sanne Wevers, die lang met heup- en beenklachten kampte, kwam bij haar rentree zoals gebruikelijk alleen op de onderdelen balk (13,333) en brug (13,500) uit. Op balk is ze olympisch kampioene. Uiterlijk zondag maakt Wiersma zijn selectie voor de WK in Stuttgart (3-13 oktober) bekend.

Eden Hazard Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Hazard begint op de bank bij Real

12.22 uur: Eden Hazard begint zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Levante bij Real Madrid op de bank. Coach Zinedine Zidane heeft nog geen basisplaats voor de Belgische aanvaller die terug is na een dijbeenblessure en zijn officiële debuut kan maken bij de club uit de Spaanse hoofdstad.

Hazard blesseerde zich midden augustus aan de rechterdij tijdens de laatste training voor de competitiestart tegen Celta. Dinsdag trainde hij voor het eerst weer met de groep mee, waarna Zidane vrijdag meldde geen haast te maken met het inzetten van de van Chelsea overgenomen topaanvaller. "Er is veel druk en interesse om hem aan het werk te zien, iedereen heeft hoge verwachtingen. Het wordt nu mijn taak te doseren met hem", aldus de Franse coach.

Zonder Hazard haalde Real slechts vijf punten uit de eerste drie competitieduels.

Basketbal: VS wordt zevende bij WK

12.21 uur: De Amerikaanse basketballers hebben het WK in ieder geval nog afgesloten met een overwinning. Team USA won zaterdag in een duel om de zevende plaats met 87-74 van Polen. Donovan Mitchell was de topschutter aan Amerikaanse kant met zestien punten.

De NBA-sterren begonnen het WK als favoriet, maar lieten zich in de kwartfinales verrassen door Frankrijk. Vervolgens verloren ze ook hun eerste wedstrijd om de plaatsen vijf tot en met acht tegen Servië.

De zevende plaats betekent het slechtste WK-resultaat ooit voor de Amerikaanse basketballers. Het vorige dieptepunt was de zesde plaats in 2002. De laatste twee keer was de wereldtitel voor de Amerikanen, die niet met hun sterkste spelers naar China waren afgereisd. De NBA-teams staan hun spelers liever niet af uit angst voor blessures.

Karolina Pliskova Ⓒ AFP

Tennis: Pliskova in finale Zhengzhou tegen Martic

12.16 uur: De Tsjechische Karolina Pliskova en de Kroatische Petra Martic spelen zondag de finale van het toernooi van Zhengzhou. Pliskova, de nummer 2 van de wereld, versloeg in haar halve finale de Australische Ajla Tomljanovic in twee sets: 6-3, 6-2.

Martic had eveneens maar twee sets nodig, om ten koste van de Française Kristina Mladenovic de eindstrijd te bereiken, haar tweede dit jaar op de WTA Tour. Eerder won de 28-jarige Kroatische het toernooi van Istanbul. Pliskova (27) won in haar loopbaan al veertien toernooien. Dit jaar was ze de beste in Brisbane, Rome en Eastbourne.

Laura Smulders in actie tijdens een training op Sportcentrum Papendal. Ⓒ ANP

BMX: Smulders wint wereldbekerrace

11.55 uur: BMX’ster Laura Smulders heeft de eerste van twee wereldbekerwedstrijden in het Amerikaanse Rock Hill gewonnen. De rijdster van TVE Sport hield in de finale de Russische Natalia Afremova en de Amerikaanse Alise Willoughby achter zich. Willoughby was in juli in het Belgische Zolder Smulders nog te snel af bij het WK. De Gelderse moest daar als titelverdedigster en winnares van vrijwel alle races dit seizoen genoegen nemen met zilver. Judy Baauw, vierde op het WK, eindigde nu als achtste.

Smulders leidt in de wereldbeker voor Willoughby met nog drie wedstrijden te gaan, één zaterdag in Rock Hill en twee over twee weken in Argentinië.

Bij de mannen was de winst voor de Amerikaan Corben Sharrah. Wereldkampioen Twan van Gendt finishte als vijfde, Joris Harmsen als achtste. Niek Kimmann, de leider in de wereldbeker, vloog er in de halve finale uit

Lonneke Sloetjes Ⓒ Hollandse Hoogte

Volleybal: Nederland begint met winst bij World Cup.

10.27 uur: Het team van bondscoach Jamie Morrison versloeg in het Japanse Hamamatsu Argentinië met 3-0: 25-16, 25-17, 25-19. Aan het prestigieuze toernooi, dat om de vier jaar wordt gehouden, nemen behalve organisator Japan en wereldkampioen Servië de beste twee landen per continent deel. Oranje is er voor de tweede keer bij.

Morrison begon met Yvon Beliën en Nicole Koolhaas in het midden, Anne Buijs en Marrit Jasper als passer/lopers, diagonaal Lonneke Sloetjes, spelverdeelster Britt Bongaerts en libero Myrthe Schoot. De eerste set werd vrij eenvoudig gewonnen, waarna de Argentijnse vrouwen, de nummer 11 van de wereld, beter in hun spel kwamen. Laura Dijkema en Celeste Plak kwamen het veld in om de set toch nog met groot verschil binnen te halen. In de derde set kwam Nederland, dat in Buijs (17 punten) de topscorer had, niet meer in de problemen. Zondag volgt het tweede duel, Kenia is dan de tegenstander.