KLM Open keert terug naar The International

De eerste editie van het huidige KLM Open werd gehouden in 1912 op de Haagsche Golf & Country Club. Sindsdien is het toernooi gewonnen door golfers zoals Seve Ballesteros, Bernhard Langer, Colin Montgomerie, José Maria Olazabal, Lee Westwood, Payne Stewart, Paul Casey, Martin Kaymer, Thomas Pieters en Joost Luiten. Niemand minder dan Sergio Garcia won in 2019 het KLM Open op The International en de meest recente winnaars op Bernardus Golf zijn de Zweed Kristoffer Broberg in 2021 en Fransman Victor Perez in 2022.

Het grootste golftoernooi van Nederland is in elk geval voor twee jaar op rij te bewonderen op The International in 2024 en 2025. Het is op dit moment nog onduidelijk of de 104e editie van dit toernooi van de DP World Tour in 2024 in het voor- of najaar gespeeld zal worden.