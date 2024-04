Mo Salah mist penalty, maar scoort later zijn 150e Premier League-goal voor The Reds

LIVERPOOL - Liverpool heeft op nieuwjaarsdag de koppositie in de Premier League wat steviger in handen genomen. De ploeg van trainer Jürgen Klopp won in de stromende regen de thuiswedstrijd op Anfield met 4-2 van Newcastle United. Cody Gakpo nam de derde goal van Liverpool voor zijn rekening, Sven Botman maakte de tweede van Newcastle.

© ANP/HH Cody Gakpo juicht na zijn treffer.