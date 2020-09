’Barcelona-voorzitter Bartomeu beschuldigd van corruptie’

De beschuldiging heeft te maken met de zogenaamde ’Barça-gate’, waarbij Bartomeu een extern PR-bedrijf zou betaald hebben om zijn eigen naam te zuiveren en de stemmen van de zogenaamde opposanten in slecht daglicht te plaatsen. Ook zou Bartomeu verdiend hebben aan deals die hij namens Barcelona heeft afgesloten.

Volgens de Spaanse krant El Mundo heeft Bartomeu zijn fiat verleend voor een betaling die tot zes keer zo hoog was dan gebruikelijk. De positie van de 57-jarige Bartomeu was al twijfelachtig, maar met deze beschuldiging wordt het nog heter onder zijn voeten. De supporters in Barcelona willen dat hij opstapt omdat hij als een van de redenen voor het nakende vertrek van Lionel Messi wordt gezien. De sterspeler zou door de recente ontwikkelingen nu zijn definitieve beslissing in ieder geval voor even hebben uitgesteld.

In maart komen er nieuwe voorzittersverkiezingen bij de Catalaanse topclub, maar het is nog maar de vraag of Bartomeu zo lang in het zadel blijft.

Door alle beslommeringen die boven FC Barcelona hangen, zou men bijna vergeten dat er binnenkort ook gewoon weer gevoetbald wordt in La Liga. Vandaag (vrijdag, red) mocht nieuwe trainer Ronald Koeman Philippe Coutinho verwelkomen op training.

De Braziliaan werd vorig jaar uitgeleend aan de Duitse landskampioen Bayern München, maar keert nu na een jaartje terug naar Camp Nou.