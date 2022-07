’Ronaldo vliegt naar Manchester voor gesprek met Ten Hag’

De 37-jarige aanvaller maakte eerder zijn vertrekwens kenbaar bij de club, omdat United niet actief is in de Champions League. De oud-speler van Real Madrid en Juventus ligt nog één jaar vast op Old Trafford, met een optie voor nog een seizoen. Of zijn terugkeer naar Engeland betekent dat hij dinsdag weer met de selectie traint, is nog niet bekend.

Ronaldo reisde deze maand niet mee met Ten Hag en de selectie richting Thailand en Australië voor een trainingskamp wegens persoonlijke omstandigheden. Ten Hag hoopt dat de Portugees bij United blijft, gaf hij vorige week nogmaals aan. „Ik kijk erg uit naar de rentree van Ronaldo, dan gaan we hem integreren.”