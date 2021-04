’Nooit meer zo extreem als met Max’

Hij hoopt Thierry Vermeulen (18) klaar te stomen voor het grote werk en een steentje bij te kunnen dragen aan diens doel om beroepscoureur te worden. Maar het zal er wel iets anders aan toegaan in vergelijking met vroeger, toen hij zoon Max van jongs af aan begeleidde.

„Met Max was het heel intens. Daar was het doel duidelijk: de Formule 1 halen. Daarvoor moest alles wijken”, aldus Verstappen. „Dat hoeft nu niet, maar dit is wel een mooie uitdaging. We moeten wel progressie gaan zien bij Thierry. Hij gaat er komen, daar ben ik van overtuigd.”

Max en Jos in Bahrein Ⓒ Getty Images

Verstappen weet dat Vermeulen in goede handen is bij het team van GP Elite, maar ook dat hij hem met zijn eigen expertise nog iets extra’s kan meegeven. „Thierry is nu op een niveau gekomen dat het om de details gaat. Hij moet het zelf gaan ontdekken en voelen op de baan. Zo extreem als Max ga ik het nooit meer doen. Ook niet als mijn kleine mannetje ooit gaat racen. Dat wil niet zeggen dat we er nu vrijblijvend mee bezig zijn. Dit is op deze manier een prachtig project.”