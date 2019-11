Toro Rosso gaat verder onder een andere naam

Dat bevestigt het bestuur van de Formule 1. Het Italiaanse team was op de voorlopige startlijst voor het seizoen 2020 gezet als Scuderia Alpha Tauri Honda.

Alpha Tauri is een merknaam van Red Bull, de Oostenrijkse energiedrankfabrikant die eigenaar is van het team. Het is de naam van de modetak die sinds twee jaar actief is op de markt.

Bekijk ook: Realisme viert hoogtij bij Verstappen

Toro Rosso is het opleidingsteam van Red Bull. In 2019 heeft het team gereden met de coureurs Pierre Gasly en Daniil Kvyat. Beide coureurs wisten één keer het podium te bereiken dit jaar. Gasly eindigde als tweede in Brazilië en Kvyat als derde in Duitsland.

Bekijk ook: Russell gaat Alonso en Verstappen achterna