Voorzitter NOC*NSF over topzwemmers: ’Niet solidair in zware tijden’

NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen Ⓒ ANP

„Als we ons zo gaan gedragen, loop je de kans dat je het toch een beetje verpest voor de rest.” Dat zegt Anneke van Zanen, voorzitter NOC*NSF, over de ’verboden’ trainingen die enkele topzwemmers in de afgelopen maand afwerkten in het zwembad in Zeist.