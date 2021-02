Tata Steel Chess online doorslaand succes

Jorden van Foreest kroonde zich tot de winnaar van de 83e editie van het schaaktoernooi, dat vanwege het coronavirus niet toegankelijk was voor amateurspelers en publiek. Een livestream waarop de partijen van de veertien grootmeesters was te volgen bood uitkomst.

In de eerste van dertien speelronden lag de piek op 40.000 kijkers en was de digitale toeloop zo groot, dat de website van het toernooi er even uit lag. In de loop van het toernooi nam de aandacht toe, met als hoogtepunt de 705.000 kijkers tijdens de twaalfde ronde.

"Ik ben enorm trots dat de 83e editie van het Tata Steel Chess Tournament zo succesvol is verlopen", aldus toernooidirecteur Jeroen van den Berg. "Miljoenen mensen over de hele wereld hebben genoten van het eerste klassieke topschaaktoernooi in lange tijd. En de veertien grootmeesters hebben de schaakliefhebbers een spectaculair toernooi voorgeschoteld, met een zinderende finale."

Van Foreest won na een tiebreak snelschaak tegen zijn landgenoot Anish Giri. Hij schonk 36 jaar na Jan Timman het toernooi een nieuwe Nederlandse winnaar.