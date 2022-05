Van Nistelrooy klaar voor nieuwe job bij PSV: ’Ik kan morgen beginnen’

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De A-selectie van PSV zal het komende seizoen uit 24 veldspelers en 4 keepers bestaan. Peersman hoort dus tot de A-selectie, maar zal zijn wedstrijden in Jong PSV spelen. Jenson Seelt en Dennis Vos, die door de huidige trainer Roger Schmidt geregeld bij de A-kern gehaald werden, hebben Jong PSV als vaste basis.

Van Nistelrooy begint met PSV op 20 juni aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Met een aantal spelers van de A-selectie heeft hij al gesproken. Erick Gutiérrez en Maxi Romero hebben nog geen onderhoud gehad met de nieuwe hoofdtrainer, die zich naast zijn werk bij Jong PSV ook bezig hield met het samenstellen van zijn nieuwe staf.

,,Ik kan morgen beginnen”, zegt hij over de vorderingen die gemaakt zijn. Het zwaartepunt in de voorbereiding ligt op het sportcomplex Klosterpforte in het Duitse Marienfeld, waar het trainingskamp is belegd.