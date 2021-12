Glansrol Sergio Pérez bij wereldtitel Max Verstappen

Verstappen ging na 13 rondes vanaf de tweede plaats als eerste naar binnen voor nieuwe banden. Een ronde later dook ook Hamilton vanaf de leidende positie de pit in voor nieuwe banden. Verstappen kwam terug op de vijfde plaats, maar passeerde al snel de Brit Lando Norris van McLaren en even later ook de Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari.

Hamilton kwam na zijn pitsstop op de tweede plek terug op de baan. De leidende Pérez ving de Engelsman op en verkocht zijn huid uiterst duur. Het gevecht tussen hem en Hamilton stelde Verstappen in staat om een gat van negen seconden terug te brengen tot ongeveer één seconde. „Sergio is een legende”, stelde een tevreden Verstappen vast over de boordradio. Het verschil liep vervolgens echter snel weer op tot ruim drie seconden. In de bizarre laatste ronde was het echter toch Verstappen die het flikte.