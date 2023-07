Danilo rekent op vertrek naar Rangers: bijna 7 miljoen

Rangers heeft zondagmiddag een ‘take it or leave it’ bod gedaan, dat richting de zeven miljoen euro gaat. Het is de laatste poging van de Schotten om Danilo in te lijven en die zou wel eens kunnen slagen, omdat Feyenoord op andere posities interessante spelers op het oog heeft en ook de spits-positie denkt te kunnen invullen achter Santiago Gimenez.

Feyenoord steekt maandag, als iedereen terug is op het trainingscomplex, de koppen bij elkaar om het bod van Rangers te bespreken. Maar het is duidelijk dat Danilo ook zijn zinnen heeft gezet op een vertrek en er ook op rekent dat Feyenoord hem nu laat gaan.

Buiten basis-elf

Afgelopen zaterdag werd hij door trainer Arne Slot al niet in de basis-elf opgenomen tegen het Duitse Hoffenheim, terwijl Gimenez nog vakantie viert en niet bij de selectie zat in Oostenrijk.

De transferperikelen rond Danilo vormden de aanleiding om met de jonge Newcastle United-huurling Yankuba Minteh te starten in de voorhoede, naast Javairo Dilrosun en Paixao. Rangers moet het contract van Danilo afkopen, dat doorloopt tot 2026.

Feyenoord wordt gelinkt aan de aanvallers Sydney van Hooijdonk en de Japanse spits Ayase Ueda van Cercle Brugge. Maar het heeft ook nog steeds serieuze plannen met de Kroatische international Luka Ivanusec van Dinamo Zagreb, die vrijdagavond opnieuw werd bekeken tegen Hajduk Split en een daadwerkelijke versterking lijkt.