Feyenoord speelt gelijk in allereerste Conference League-wedstrijd ooit

Positief met het oog op de topper tegen PSV van komend weekeinde was dat Cyriel Dessers als invaller zijn eerste speelminuten in Feyenoord-shirt kreeg en Lutsharel Geertruida zijn rentree maakte na een langdurige afwezigheid door een knieblessure.

Onverslaanbaar

Na twee nederlagen op rij (Elfsborg-uit en FC Utrecht-uit) en een wedstrijdloze periode van ruim twee weken was Feyenoord wel weer toe aan een goed resultaat. Het was wel meteen een zware kluif, want Maccabi Haifa is niet alleen regerend Israëlisch kampioen, maar kon ook vertrouwen putten uit sterke thuisstatistieken.

Bekijk ook: Feyenoord gaat met wellicht smalste selectie ooit zware maanden in

„Maccabi heeft een heel goed team en de fans helpen hen. Ze bijna onverslaanbaar in dit stadion. We weten dat het een lastige wedstrijd gaat worden”, aldus Feyenoord-trainer Arne Slot, die rekende op een aanvallend ingestelde thuisploeg. „Ik verwacht twee dezelfde speelstijlen tegenover elkaar. Maccabi Haifa is een ploeg die de tegenstander onder druk wil zetten en goed voetbal speelt. Dan is de vraag wie van de twee sterk genoeg zal zijn om het eigen spel te spelen.”

Primeur

Om 16.30 uur Nederlandse tijd werd er afgetrapt in Israël en daarmee hadden Maccabi Haifa en Feyenoord een primeur te pakken, want het was de allereerste wedstrijd ooit in de groepsfase van de Conference League, het nieuwe toernooi van de UEFA. Een primeur die moest worden gedeeld met Maccabi Tel Aviv en FC Alashkert, want hun duel werd een stukje verderop gelijktijdig in gang gezet.

Feyenoord liet zich in het sfeervolle Sammy Ofer Stadion direct zien. Na een goede pass van Jens Toornstra wist Bryan Linssen de bal nog te beroeren vlak voor doelman Joshua Cohen, maar de goalie van Maccabi Haifa liet zich niet verrassen. En ook Guus Til, het Feyenoord-goudhaantje van de voorrondes in de Conference League, werd eenmaal in stelling gebracht, maar kon na een moeizame aanname de bal onvoldoende kracht meegeven.

Aursnes

Slot had zoals verwacht basisplaatsen ingeruimd voor de van een blessure herstelde Marcos Senesi en Fredrik Aursnes. Bij de laatste wedstrijd die Feyenoord speelde, de 3-1 nederlaag tegen FC Utrecht van ruim twee weken geleden, stonden Ramon Hendriks en Alireza Jahanbakhsh nog in de basis.

Guus Til onderneemt een doelpoging. Ⓒ ANP/HH

Slot had vooraf aangegeven dat hij twee opties had om de vanwege politieke redenen ontbrekende Jahanbakhsh te vervangen. Uiteindelijk was de keuze gevallen op een rol van Toornstra hangend op rechts, waardoor er op het middenveld een plek vrijkwam voor Aursnes.

Bij Maccabi Haifa was er een basisplaats voor Tjaronn Chery, oud-speler van onder andere ADO Den Haag en FC Groningen. De Enschedeër liet zich nadrukkelijk gelden tegen zijn landgenoten. Chery wordt in Haifa op handen gedragen en wordt beschouwd als de grote gangmaker van het team en die reputatie maakte hij in de eerste helft waar tegen Feyenoord. Zo knalde Chery van grote afstand op de lat en stond hij aan de basis van menige Maccabi-aanval. Mede door de aanvalsdrang van Chery werd Maccabi, voortgestuwd door het enthousiast meelevende publiek, in de loop van de eerste helft de bovenliggende partij. Daarbij speelde een rol dat Feyenoord steeds slordiger aan de bal werd, waardoor Maccabi de ploeg van Slot steeds beter onder druk kon zetten. Op slag van rust ontsnapte Feyenoord toen spits Din David de bal van dichtbij niet in het doel kon werken.

Gemiste kans

Het wedstrijdbeeld kantelde na de rust, want Feyenoord kwam voortreffelijk uit de kleedkamer. Slot had wat puntjes op de i gezet en met een verbeterde uitvoering wisten de Rotterdammers de thuisploeg in de tang te nemen. De sterke fase na rust deed denken aan de goede wedstrijden die Feyenoord eerder dit seizoen in Europa speelde. Wat eraan ontbrak, was een goal om het overwicht ook te bekronen. Spits Linssen kreeg een grote kans na een prima aanval via Luis Sinisterra en Tyrell Malacia, maar de Limburger raakte de bal niet goed, terwijl hij in kansrijke positie stond.

Een kwartier voor tijd werd de hardwerkende, maar weinig gelukkige Linssen vervangen door Dessers, de oud-spits van NAC Breda, FC Utrecht en Heracles Almelo, die net voor het sluiten van de transfermarkt werd gehuurd van RC Genk. Een basisplaats kwam nog te vroeg voor de Belg met het neusje voor de goal, maar Dessers mocht in de slotfase als debutant op jacht naar de verdiende winnende goal. De nieuwkomer kon echter niet meer in stelling worden gebracht. Van Maccabi Haifa was inmiddels niet veel meer te duchten. De Israëliërs lieten na rust vrijwel niks meer zien en kregen pas in de slotfase weer een paar kleine kansjes. Daarom was het jammer voor Feyenoord dat in Haifa niet kon worden doorgedrukt richting een overwinning, die gezien het spelbeeld verdiend zou zijn geweest.

Eerst goal Conference League

De eerste treffer in de historie van de Conference League werd dinsdag gemaakt door Stipe Perica. De oud-speler van NAC Breda maakte tijdens Maccabi Tel Aviv - Alashkert FC, dat gelijktijdig met de wedstrijd van Feyenoord begon, na een klein kwartier de openingstreffer. Het was de opmaat voor een 4-1 zege op de Armeense ploeg.