Brian Brobbey en Devyne Rensch in voorlopige EK-selectie Jong Oranje

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Brobbey en Rensch in voorlopige EK-selectie Jong Oranje

20.59 uur: Coach Erwin van de Looi van Jong Oranje heeft 36 spelers opgenomen in zijn voorlopige EK-selectie. De Ajacieden Brian Brobbey en Devyne Rensch maken voor het eerst deel uit van de voorlopige spelersgroep. De definitieve EK-selectie van 23 spelers wordt op maandag 15 maart bekendgemaakt.

Jong Oranje plaatste zich als groepshoofd voor het eerst sinds 2013 voor een EK. De ploeg van Van de Looi speelt later deze maand in de poulefase in Hongarije tegen Roemenië (24 maart), Duitsland (27 maart) en het gastland (30 maart). De nummers 1 en 2 van de groep plaatsen zich voor de kwartfinales, die met de halve finales en de finale van 31 mei tot en met 6 juni in Hongarije en Slovenië op het programma staan.

De voorlopige selectie van Jong Oranje: Brian Brobbey (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Kjell Scherpen (Ajax), Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Jurriën Timber (Ajax), Perr Schuurs (Ajax), Dani de Wit (AZ), Myron Boadu (AZ), Teun Koopmeiners (AZ), Noa Lang (Club Brugge), Tahith Chong (Club Brugge), Kik Pieri (FC Twente), Maarten Paes (FC Utrecht), Thijmen Nijhuis (FC Utrecht), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), Justin Bijlow (Feyenoord), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Tyrell Malacia (Feyenoord), Mats Knoester (Heracles Almelo), Daishawn Redan (Hertha BSC), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Sven Botman (LOSC Lille), Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Joshua Zirkzee (Parma), Cody Gakpo (PSV), Jordan Teze (PSV), Mohamed Ihattaren (PSV), Justin Kluivert (RB Leipzig), Jan Hoekstra (Roda JC), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Kaj Sierhuis (Stade de Reims), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Danilho Doekhi (Vitesse), Ludovit Reis (VFL Osnabrück) en Ché Nunnely (Willem II).

Hockey: Nederlandse mannen weten niet te winnen van Duitsland

18.35 uur: De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League opnieuw een nederlaag geleden tegen Duitsland. In het Amsterdamse Wagener Stadion werd het 3-1 voor de Duitsers.

Justus Weigand bezorgde Duitsland na elf minuten een voorsprong en Seve van Ass maakte in de 38e minuut gelijk. Met zijn tweede doelpunt van de middag bracht Weigand de bezoekers tien minuten voor tijd opnieuw aan de leiding. Oranje drong nog even aan en hoopte op shoot-outs, maar Mats Grambusch besliste het duel vlak voor tijd.

Zaterdag leed de ploeg van bondscoach Max Caldas al een 4-2-nederlaag tegen de Duitse formatie. Een dag later kwam Nederland een stuk beter voor de dag, maar een nieuwe nederlaag kon niet worden voorkomen.

Oranje heeft van de elf gespeelde duels er slechts vier gewonnen. Voor Duitsland was het de derde zege in pas de zesde wedstrijd.

Hockey: Nederlandse dames winnen opnieuw van Duitsland in Pro League

15.51 uur: De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League Duitsland voor de tweede keer dit weekend verslagen. Na de 2-1 op zaterdag werd het zondag 3-0 in het Wagener Stadion.

Oranje nam al in de tweede minuut de leiding via Pien Dicke. Lidewij Welten nam zowel de 2-0 als de 3-0 voor haar rekening. De eindstand was al na 36 minuten bereikt.

Voor de ploeg van bondscoach Alyson Annan is het de achtste overwinning in tien duels in de Pro League.

Voetbal: Rangers na tien jaar weer Schots kampioen

15:23 uur Rangers FC mag zich voor het eerst in tien jaar weer landskampioen van Schotland noemen. Rivaal Celtic kwam zondag niet verder dan een 0-0-gelijkspel bij Dundee United. Het verschil op de ranglijst, 20 punten in het voordeel van Rangers, is in de resterende zes duels niet meer goed te maken.

De ploeg van coach Steven Gerrard heeft dit seizoen nog geen competitieduel verloren en maakt zo een einde aan een reeks van negen titels op rij van Celtic. In vier van die seizoenen kwam Rangers niet eens op het hoogste niveau uit nadat de club failliet was gegaan en opnieuw moest beginnen op het vierde niveau. „Deze club is teruggekeerd uit de hel”, omschreef Gerrard zaterdag na de 3-0-zege op St. Mirren de recente geschiedenis. „Ik maak er maar een paar jaar deel van uit, maar ik kan me voorstellen wat de fans hebben moeten doorstaan.”

Tennis: Rus pakt dubbelspeltitel in Lyon

14:49 uur Tennisster Arantxa Rus heeft op het WTA-toernooi van Lyon het dubbelspel gewonnen. In de finale van het Franse indoortoernooi kwam Rus samen met de Slowaakse Viktoria Kuzmova knap terug tegen Olga Danilovic uit Servië en de Canadese Eugenie Bouchard. Het werd 3-6 7-5 10-7. Rus en Kuzmova maakten een achterstand van 6-3 4-1 ongedaan.

Voor de 30-jarige Rus is het haar vierde dubbelspeltitel. Vorig jaar was ze met de Sloveense Tamara Zidansek de sterkste in Palermo en Linz en in 2017 zegevierde ze met landgenote Quirine Lemoine in het Zweedse Bastad.

In het enkelspel verloor Rus in Lyon al in de tweede ronde, van de Belgische Greet Minnen.

Tennis: Kroaten Mektic en Pavic winnen dubbelspeltoernooi in Ahoy

14.28 uur: De Kroatische tennissers Nikola Mektic en Mate Pavic hebben het dubbelspeltoernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament op hun naam geschreven. De als tweede geplaatste Kroaten waren in de finale in Rotterdam de Roemeen Horia Tecau en de Duitser Kevin Krawietz met 7-6 (7) 6-2 de baas.

Mektic en Pavic zijn de opvolgers van de Fransen Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut, die het toernooi ook in 2018 wisten te winnen.

Eerder dit jaar wonnen Mektic en Pavic ook al de kleinere ATP-toernooien van Antalya en Melbourne. Ze vormen pas sinds kort een vast koppel. Vorig jaar speelde Mektic nog samen met de Nederlander Wesley Koolhof. Samen wonnen ze de afsluitende ATP Finals.

Voetbal: Aanvaller Sancho langer aan de kant bij Dortmund

14.19 uur: Borussia Dortmund mist dinsdag in het duel met Sevilla in de achtste finales van de Champions League aanvaller Jadon Sancho. De 20-jarige Brit, nu al een van de belangrijkste spelers bij de Duitsers, staat waarschijnlijk voor weken aan de kant. „Het is een niet lichte spierblessure”, wilde technisch directeur Michael Zorc zondag kwijt, maar meer bijzonderheden gaf hij niet prijs.

Sancho ontbrak zaterdag al in het verloren duel (4-2) bij Bayern München. Dinsdag moest hij in de kwartfinales van de strijd om de Duitse beker tegen Schalke 04 met een blessure naar de kant. Daarvoor had hij met het enige doelpunt zijn ploeg nog wel naar de halve finales geholpen.

Het meespelen van de Noor Erling Haaland is dinsdag geen vraagteken, hoewel de aanvaller na zijn twee doelpunten in München voortijdig werd gewisseld. Giovanni Reyna en Raphael Guerreiro lijken ook dinsdag nog niet beschikbaar. Dortmund won het eerste duel in Sevilla met 3-2.

Skiën: Odermatt nu ook de beste op de super-G

12.36 uur: Marco Odermatt heeft zich zondag opnieuw een ware allrounder getoond. De 23-jarige Zwitser was in het Oostenrijkse Saalbach-Hinterglemm de beste op een super-G voor de wereldbeker. Het was zijn derde wereldbekerzege en de tweede van dit seizoen. Odermatt verkleinde de achterstand op de Franse leider Alexis Pinturault in de wereldbekerstand over alle disciplines.

Odermatt won eerder in het seizoen een reuzenslalom. Hij werd daarmee de eerste sinds de Oostenrijker Marcel Hirscher in 2015-2016 die in één seizoen zowel een super-G als een reuzenslalom heeft gewonnen. In Saalbach liet hij de Fransman Matthieu Bailet en de Oostenrijkse wereldkampioen Vincent Kriechmayr, die zaterdag op dezelfde piste een afdaling won, achter zich.

In het klassement op de super-G blijft Kriechmayr met nog één race te gaan leider voor Odermatt. Pinturault werd zondag vijftiende. De wereldbeker gaat volgende week verder in het Sloveense Kranjska Gora met een reuzenslalom (13 maart) en een slalom (14 maart).

Atletiek: Douma verbetert eigen record op de 10 kilometer

11.44 uur: Richard Douma heeft in Berlijn zijn eigen Nederlands record op de 10 kilometer op de weg verbroken. Douma kwam in een wedstrijd met strikte coronaregels tot een tijd van 28.04. Daarmee was hij vier seconden sneller dan ruim een jaar geleden in Valencia. Vorige maand liep hij in Monaco al een nationaal record op de weg over 5 kilometer.

„Ik ben snel gestart, kwam na 5 kilometer door in 13.55 en heb me toen laten terugzakken in een groepje dat kort achter mij liep”, vertelde Douma. „In de laatste honderden meters had ik geen kracht meer voor een goede sprint, maar ik ben dik tevreden met mijn 28.04.”

Algemeen: China wil vaccins leveren aan olympiërs

10.42 uur: China wil in samenwerking met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vaccins tegen Covid-19 leveren aan olympiërs. Dat heeft de vooraanstaand diplomaat en politicus Wang Yi zondag verklaard. China gaat zo snel mogelijk gesprekken aan met andere landen over goedkeuring van vaccins. Die zouden dan via het IOC verspreid kunnen worden onder deelnemers aan Olympische Spelen.

China huisvest in februari 2022 de Winterspelen. Komende zomer zijn de met een jaar uitgestelde Zomerspelen in Tokio. China heeft reeds meerdere vaccins ontwikkeld.