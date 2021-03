China wil coronavaccins leveren aan olympiërs

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Atlketiek: Braun staakt zevenkamp op EK indoor

10.43 uur: Pieter Braun is zondag niet meer van start gegaan op de zevenkamp bij de EK indooratletiek in het Poolse Torun. De meerkamper heeft de strijd gestaakt omdat hij bij het hoogspringen, het vierde en laatste onderdeel op zaterdag, last heeft gekregen van een enkel. „Met het oog op het zomerseizoen wil ik geen risico nemen en ga ik niet verder”, zei de specialist op de tienkamp, die in 2019 op de WK als zevende eindigde. In Torun stond Braun na de eerste vier onderdelen - 60 meter, verspringen, kogelstoten en hoogspringen - tiende met 3300 punten.

De zevenkamp ging zondag verder met de 60 meter horden. Rick Taam, de tweede Nederlander in het deelnemersveld, deed goede zaken met 8,03 en klom naar de vierde plaats in de tussenstand. De Franse vedette Kevin Mayer won de 60 horden in 7,78 en verstevigde zijn leidende positie. Het polsstokhoogspringen en de 1000 meter komen nog.

Algemeen: China wil vaccins leveren aan olympiërs

10.42 uur: China wil in samenwerking met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vaccins tegen Covid-19 leveren aan olympiërs. Dat heeft de vooraanstaand diplomaat en politicus Wang Yi zondag verklaard. China gaat zo snel mogelijk gesprekken aan met andere landen over goedkeuring van vaccins. Die zouden dan via het IOC verspreid kunnen worden onder deelnemers aan Olympische Spelen.

China huisvest in februari 2022 de Winterspelen. Komende zomer zijn de met een jaar uitgestelde Zomerspelen in Tokio. China heeft reeds meerdere vaccins ontwikkeld.