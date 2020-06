Frenkie de Jong voelt zich gezegend met mentor Lionel Messi

„Als Lionel Messi aan het woord is en hij geeft je advies, dan neem je dat aan, omdat hij verreweg de beste speler is in de wereld”, erkent de oud-Ajacied, die aan zijn eerste seizoen bezig is in Spanje. „Het gaat om kleine dingen. Dan zegt hij dat je dieper moet gaan staan of juist meer naar de zijkant. Dergelijke adviezen maken het verschil.”

De Jong geeft toe dat hij bij FC Barcelona tijd nodig heeft gehad om zijn draai te vinden. „Bij Ajax en bij het Nederlands elftal had ik een andere rol. Wij spelen bij Barça met twee verdedigende middenvelders. Ik ben op mijn best als ik niet de meest defensieve speler ben in de middenlinie, maar ook niet de meest aanvallende middenvelder. Ik moet me aanpassen en het gaat goed, maar ik kan beter. En als Lionel Messi je dus adviseert, dan luister je.”

Koploper Barcelona begint komende zaterdag met een uitwedstrijd tegen RCD Mallorca aan het restant van het seizoen. De voorsprong op naaste belager Real Madrid bedraagt twee punten. De Jong heeft hoge verwachtingen van de slotfase in de competitie.

„Ik heb het gevoel dat er iets speciaals aankomt. We trainen zeer intensief en misschien zijn we wel beter dan voor de coronapauze. Het was aanvankelijk wel vreemd toen we in gescheiden groepen aan het trainen waren bij Barcelona. We moesten wachten totdat de andere spelers die net hadden getraind waren vertrokken. Even gedag zeggen was er toen nog niet bij.”

De Jong heeft zelf geen gezondheidsklachten gehad. „Maar het leven is niet zoals het was. Ik denk niet dat ik er als mens door ben veranderd. Ik heb veel tijd doorgebracht met mijn vriendin in Nederland waar we naar buiten konden gaan. Die situatie was iets comfortabeler dan in Spanje.”

De Jong nam eind mei stelling in de mondiale strijd tegen racisme en politiegeweld naar aanleiding van de tragische dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Hij plaatste op zijn account op Twitter de befaamde foto waarop hij samen met teamgenoot Georginio Wijnaldum bij Oranje staat afgebeeld, waarbij ze hun, witte en gekleurde, onderarm tegen elkaar aan houden, als teken van eenheid en gelijkheid.

„In onze kleedkamer bij Barcelona hebben we spelers uit de hele wereld. We zijn samen, het maakt niet uit waar je vandaan komt en welke huidskleur je hebt. Het stemt me heel verdrietig dat we nog steeds met deze dingen te maken hebben. In de strijd tegen racisme kan sport echter een belangrijke rol spelen, omdat we veel mensen kunnen bereiken.”