Frenkie de Jong nog altijd niet inzetbaar bij FC Barcelona

Zonder De Jong werd Barcelona woensdag in de halve finales van het Spaanse bekertoernooi uitgeschakeld door Real Madrid. De ploeg van trainer Xavi verloor de return in het eigen Camp Nou met 4-0, nadat het met De Jong in de gelederen in Madrid met 1-0 had gewonnen.

Real verloor zaterdag in de Spaanse competitie thuis met 3-2 van Villarreal. Barcelona kan daardoor maandag de voorsprong op de Madrilenen aan kop van La Liga vergroten tot 15 punten. Het duel met middenmoter Girona in Camp Nou begint om 21.00 uur. Naast De Jong ontbreken onder anderen Pedri, Ousmane Dembélé en Andreas Christensen in de selectie van Xavi.