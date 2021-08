Premium Het beste van De Telegraaf

Sloveense olympisch kampioen van Jumbo-Visma trapt Vuelta opnieuw af met rood Primoz Roglic na sublieme tijdritzege: ’Dom om je op één man te richten’

Primoz Roglic wordt voor de kathedraal in Burgos gehuldigd als eerste rodetruidrager van deze Vuelta. Ⓒ Getty Images

BURGOS - Op zijn vergulden tijdritfiets liet Primoz Roglic meteen zien waarom hij de olympisch kampioen tegen de klok is. Met een sublieme proloog was hij door de straten van Burgos over 7,1 kilometer de sterkste, en startte hij net als vorig jaar de Ronde van Spanje met een ritzege. Zo lijkt de super-Sloveen van Jumbo-Visma op weg naar zijn derde eindzege op rij in de Vuelta, al liet hijzelf weten dat hij nog bezig is met een hattrick.