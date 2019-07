Heerschappij Ajax is doembeeld Eredivisie

Valentijn Driessen Ⓒ Rene Bouwman

Dubbelwinnaar Ajax verslaat PSV, de concurrent van vorig seizoen met 2-0 voor de Johan Cruijff Schaal. Op zich niets bijzonders. Beide clubs staan aan de vooravond van het nieuwe seizoen. PSV is twee weken verder vanwege Champions League-verplichtingen, maar spaart spelers voor het treffen met FC Basel, terwijl bij Ajax een aantal basisspelers pas net of zelfs nog niet in training is.