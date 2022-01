Everton zet Rafael Benítez op straat na nederlaag tegen hekkensluiter

Everton staat zodoende slechts vijftiende in de Premier League. Dat is een positie die niet past bij de ambities die The Toffees hebben. Het is nog niet duidelijk wie de nieuwe trainer van Everton wordt. Daar „zal later een update over worden gegeven”, schrijft de club bij de bekendmaking van het vertrek. Benítez was sinds afgelopen zomer de trainer van Everton. Hij ondertekende een contract voor drie jaar bij de club uit Liverpool.

Vorige maand vertrok technisch directeur Marcel Brands al bij Everton. Hij stapte op, naar eigen zeggen vanwege „een duidelijk verschil in visie voor deze prachtige club.”