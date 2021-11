Eerste goal Teun Koopmeiners voor Atalanta Bergamo, Juventus wint nu wel

De 23-jarige middenvelder nam dinsdagavond in de thuiswedstrijd van Atalanta tegen Venezia (4-0) de derde treffer voor zijn rekening. Alle andere doelpunten kwamen op naam van de Kroaat Mario Pasalic.

Koopmeiners stond in de 57e minuut, bij een stand van 2-0, helemaal vrij op de rand van het zestienmetergebied. Op aangeven van Giuseppe Pezzella schoot hij de bal vervolgens met links laag in de hoek van het doel.

Koopmeiners is met zijn treffer de 51e Nederlander die gescoord heeft in de hoogste Italiaanse voetbalcompetitie en de vijfde die dat doet voor Atalanta. Jan Peters, Marten de Roon, Hans Hateboer en Sam Lammers gingen hem voor.

Hateboer had dinsdag, na een zware blessure, voor het eerst dit seizoen een basisplaats. De Roon was wisselspeler en mocht het laatste half uur meedoen.

Juventus herstelt zich na nederlagen met zege op Salernitana

Juventus wist een derde tegenvaller in een week tijd te voorkomen. Hekkensluiter Salernitana was voor het moeizaam draaiende elftal van trainer Massimiliano Allegri de ideale tegenstander om een crisis te bezweren. Juventus won met een klein verschil: 0-2.

Paulo Dybala hielp de topclub uit Turijn halverwege de eerste helft op voorsprong. Hij zette een een-tweetje op met Dejan Kulusevski en schoot vervolgens van net buiten het zestienmetergebied in de verre hoek raak: 0-1. De Spaanse invaller Álvaro Morata, die pas net op het veld stond, besliste het duel in de 70e minuut met de tweede treffer. Dybala miste diep in blessuretijd nog een strafschop.

Oranje-verdediger Matthijs de Ligt speelde het gehele duel mee bij Juventus, dat een week geleden in de Champions League met 4-0 van Chelsea verloor. Afgelopen weekeinde ging Juventus in de Serie A in eigen stadion onderuit tegen Atalanta (0-1).

