Handbalsters winnen en stuiten in kwartfinale op Frankrijk

Dat overkwam de handbalsters twee jaar later ook op het EK in Frankrijk, waar het gastland goud pakte. De Franse vrouwen haalden vorig jaar op het EK weer de finale, maar moesten hun titel toen afstaan aan Noorwegen. Nederland kwam op dat toernooi niet verder dan de zesde plaats.

Goede vorm

De handbalsters weten dat ze Frankrijk woensdag moeten verslaan om tot de laatste dag van de Spelen in Tokio te mogen blijven. Bij winst kan Oranje om de medailles gaan strijden. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade, een Fransman, steekt in goede vorm. De handbalsters wonnen in groep A op overtuigende wijze van Japan (32-21), Zuid-Korea (43-36) en Angola (37-28). De regerend wereldkampioen moest het zaterdag wel afleggen tegen Noorwegen, zij het nipt: 27-29.

In de laatste groepswedstrijd tegen Montenegro, waarin de tweede plek op het spel stond, ontbrak topschutter Lois Abbingh (23 goals). Zij kreeg rust met het oog op de kwartfinale en werd in de wedstrijdselectie vervangen door Larissa Nusser. Oranje keek in de openingsfase een tijdje tegen een achterstand aan. Nadat Debbie Bont de stand op 6-6 had gebracht, nam Nederland het initiatief over. Halverwege leidde de ploeg van Mayonnade met 17-11. In de tweede helft liepen de handbalsters uit naar 25-16, maar ze lieten Montenegro in de slotfase terugkomen tot op één doelpunt. Nederland hield ternauwernood stand.

De Noorse vrouwen eindigden bovenaan in de poule, Oranje gaat als nummer 2 naar de kwartfinales. Frankrijk won in de andere poule twee wedstrijden, speelde één keer gelijk en verloor van Spanje en Rusland.

