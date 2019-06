Politie adviseert rit ZLM Tour te staken

Het was het beste besluit dat genomen kon worden, toen bleek dat de veiligheid van de renners en andere volgers niet meer gegarandeerd kon worden in de finale van de Zuid-Limburg rit met finish in Landgraaf.

„Voor ons kwam het goed uit, omdat we zo de situatie beter konden controleren”, zei klassementsleider Mike Teunissen in eerste instantie met een knipoog. Zijn Jumbo-Visma ploegmaat Amund Grondahl Jansen won de lastige rit. Teunissen eindigde tweede en liep in het klassement verder uit. De Belg Jelle Wallays was echter enorm boos omdat hij niet wist dat er voor de dagzege gesprint ging worden.

„Ik weet niet wat er vandaag allemaal gebeurde, maar het was in ieder geval heel chaotisch”, vertelde Teunissen voorbij de finish. „Er stond ineens een auto dwars op de straat. In paniek probeerde hij om te keren, maar dat lukte niet in één keer. Tja, dat sta je dus helemaal dwars op de weg. Gelukkig letten wij renners steeds goed op en konden we er nog omheen. Het is de hele week in deze rittenkoers al gevaarlijk. Dit was echter teveel van het goede en ik denk dat de beslissing om de rit in te korten heel verstandig is geweest.”

De jury gaf aan dat ze vanuit de commandowagen van de politie te horen kregen dat de situatie niet meer veilig was. De politie gaf het advies om de wedstrijd te staken en de jury heeft daarmee ingestemd. Een motoragent belandde in het ziekenhuis nadat hij op de omloop vol op een auto knalde die op het parcours reed, maar plotseling zonder de richting aan te wijzen een privéterrein opdraaide. Zijn verwondingen vielen gelukkig mee. De agent moest aan zijn hand behandeld worden.