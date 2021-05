Robert Lewandowski evenaart Gerd Müller, Klaas-Jan Huntelaar helpt Borussia Dortmund

In Freiburg opende Lewandowski de score. De Pool benutte in de 26e minuut een strafschop. Daarmee bracht hij de landskampioen op voorsprong. Na zijn doelpunt toonde Lewandowski een T-shirt met een foto van Müller. Daaronder stond de boodschap ’4ever Gerd’. Der Bomber eindigde in het seizoen 1971-1972, ook namens Bayern München, op 40 treffers.

Zijn ploegmaten en de staf van de landskampioen vormden een erehaag voor de topspits.

Genoeg voor de zege was het overigens niet. Freiburg kwam al snel op gelijke hoogte door Manuel Gulde en ook na de pauze werd er een achterstand goedgemaakt door de thuisploeg. Leroy Sané had de kampioen van de Bundesliga op 1-2 gezet, kort nadat Serge Gnabry een strafschop miste. Christian Günter tekende vervolgens voor de 2-2.

De Pool kreeg overigens nog een megakans om het record alleen te krijgen, maar miste op onwaarschijnlijke wijze...

Lewandowski krijgt volgende week zaterdag in de afsluitende competitiewedstrijd, thuis tegen FC Augsburg, een kans om het record van Müller over te nemen.

Scorende Huntelaar

Het al gedegradeerde Schalke 04 heeft verrassend gewonnen van Eintracht Frankfurt. Mede door een treffer van Klaas-Jan Huntelaar werd het 4-3. De Nederlander opende de score na een kwartier. Zijn strafschop was een prooi voor Kevin Trapp, maar Huntelaar was attent genoeg om de rebound binnen te tikken.

Eintracht kwam kort na rust op voorsprong. Eerst had Andre Silva op aangeven van oud-Ajacied Amin Younes de gelijkmaker gemaakt en Evan N’Dicka zorgde vervolgens voor 1-2. Schalke reageerde echter razendsnel en scoorde in een kwartier tijd drie keer. Blendi Idrizi (op aangeven van Huntelaar), Florian Flick en Matthew Hoppe maakten er 4-2 van. Silva deed vervolgens nog wel wat terug, maar het mocht niet baten.

De nederlaag van Eintracht Frankfurt is goed nieuws voor Borussia Dortmund in de strijd om de vierde plaats. Als de aartsrivaal van Schalke 04 zondag wint van FSV Mainz is het zeker van Champions League-voetbal.