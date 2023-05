Van der Poel maakt plannen voor Tour bekend

„De komende drie weken gaan we ons in La Plagne voorbereiden op de Tour de France. Dan is het sowieso goed daarna nog een aantal koersen in te lassen om wat wedstrijdritme op te doen”, stelt Van der Poel.

„Ik ben verheugd dat ik dat nog een keer in eigen land kan doen. Zowel Dwars door het Hageland als de Baloise Belgium Tour zijn wedstrijden die me aanspreken. Met mijn achtergrond uit het veldrijden moet ik in Dwars door het Hageland wel een rol van betekenis kunnen spelen. In de Baloise Belgium Tour vind ik een aantal jongens uit onze Tourselectie terug, waaronder Jasper Philipsen. We gaan zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.”

Na de Baloise Belgium Tour volgt normaliter nog het NK op de weg, voordat hij met de rest van de Tourploeg afreist naar Bilbao voor Le Grand Départ.