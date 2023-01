Atleet Mike Foppen verbetert Nederlands record op 5000 meter in Boston

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Loes Adegeest wint in Australië eerste koers in WorldTour

08.57 uur: De Nederlandse wielrenster Loes Adegeest heeft de Cadel Evans Great Ocean Race op haar naam geschreven. Na een koers over 143 kilometer rond Geelong, nabij Melbourne, versloeg ze de Australische Amanda Spratt in de sprint. De 26-jarige Adegeest boekte zo haar eerste zege in de WorldTour voor haar nieuwe Franse ploeg FDJ-Suez.

Adegeest en de 35-jarige Spratt waren op de laatste klim weggesprongen uit het peloton. „Om het seizoen zo te beginnen, is ongelooflijk”, zei de wielrenster uit Overijssel. „Het is pas januari en ik heb al een WorldTour-koers gewonnen.” De Nederlandse Nina Buijsman won de sprint van het peloton en eindigde zo als derde.

Zondag staat de Cadel Evans Great Ocean Race voor mannen op het programma. Zij rijden 176 kilometer. De wedstrijd draagt de naam van de Australische oud-wielrenner Cadel Evans, in 2011 winnaar van de Tour de France.

Atleet Foppen verbetert Nederlands record op 5000 meter in Boston

08.06 uur: Atleet Mike Foppen heeft in Boston het Nederlands record op de 5000 meter aangescherpt. De 26-jarige Gelderlander finishte op een indoorbaan in de Amerikaanse stad in 13.11,60. Daarmee dook Foppen bijna 1,5 seconde onder het record dat hij deelde met Kamiel Maase (13.13,06).

Foppen liep in 2020 in Monaco precies dezelfde tijd die Maase in 2002 had neergezet op de 5000 meter. In Boston kreeg hij het nationale record alleen in handen. Foppen eindigde in de race op de John Thomas Terrier Classic als zesde.

De Nijmegenaar, die zich de afgelopen weken in Potchefstroom in Zuid-Afrika voorbereidde op het seizoen, heeft begin maart de EK indoor in Istanbul op zijn programma staan. Afgelopen zomer eindigde Foppen op de EK in de buitenlucht in München als vijfde op de 5000 meter in 13.27,93.