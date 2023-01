Sport Kort: Van Liere wint Kür met recordscore bij Jumping Amsterdam

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Van Liere wint Kür met ’on fire’ Hermes bij Jumping Amsterdam

17.07 uur: Dressuuramazone Dinja van Liere heeft bij Jumping Amsterdam met overmacht de Kür gewonnen die meetelt voor de wereldbeker. Ze kreeg voor de proef met haar hengst Hermes in een uitverkochte RAI een recordscore van 87,055 procent van de jury.

De 32-jarige Van Liere was vrijdag ook de beste in de Grand Prix. Ze zette haar dominante optreden voort in de oefening op muziek. De Duitse Isabell Werth (Emilio) eindigde in de Kür als tweede met een waardering van 86,595 procent. De derde plaats was voor de Deense Nanna Skodborg Merrald (Blue Hors Zack) met 85,220 procent.

Het was na Mechelen de tweede zege van dit seizoen voor Van Liere, die vrijwel zeker is van deelname aan de wereldbekerfinale in april in het Amerikaanse Omaha.

„Ik ben heel, heel blij”, zei Van Liere, „Hermes voelde gisteren in de Grand Prix al zo goed. En vandaag was hij echt ’on fire’. Ik ben heel trots dat hij steeds beter wordt. Ik had de score van Isabell gezien en dacht: het gaat niet lukken om die te verbeteren. Maar Hermes was fantastisch, ik kon hem heel fijn rijden en we hadden geen fouten. Het publiek was echt geweldig. Het maakte me echt emotioneel toen ik de baan verliet en ze op de banken stonden. Dat was echt een wauw-gevoel.”

Hans Peter Minderhoud (Dream Boy) noteerde de zesde score met 81,970 procent, Emmelie Scholtens (Desperado) reed naar de zevende plaats met 81,640 procent.

Bondscoach Alex van Silfhout was bijzonder verheugd met het optreden van de Nederlanders. „Ik ga met vertrouwen de zomer tegemoet. We hadden hier vijf combinaties aan de start en vier daarvan reden een score boven de 80 procent en één tegen de 80 procent. Dan mogen we op dit moment heel tevreden zijn.”

Valpartijen kosten Van Zundert plek in top-10 op EK

16.12 uur: Kunstrijdster Lindsay van Zundert heeft haar tiende positie op het EK in het Finse Espoo niet kunnen handhaven bij de vrije kür. De 17-jarige Etten-Leurse kwam in haar vrije kür twee keer ten val en kwam uit op een totaalscore van 158,10 punten. Dat was goed voor de veertiende plaats.

De Europese titel ging naar Anastasia Gubanova uit Georgië. Die bleef na de hoogste score op de vrije kür met een totaal van 199,91 punten de Belgische Loena Hendrickx voor. Het brons was voor Kimmy Repond uit Zwitserland.

Van Zundert had zich overtuigend geplaatst voor de vrije kür. Met een bijna foutloos optreden had de kunstrijdster de tiende score neergezet op de korte kür. Ze zat zo bij de beste 24 kunstrijdsters die zaterdag ook in actie mochten komen. In de vrije kür kwam ze tot een score van 99,97 punten, de vijftiende score.

Van Zundert werd vorig jaar achttiende bij haar debuut op de Olympische Spelen in Peking. Op het EK van 2022 haalde ze de vrije kür niet en werd 27e.

Shiffrin wint weer en heeft record Stenmark bijna binnen

14.18 uur: De Amerikaanse Mikaela Shiffrin staat op het punt de meest succesvolle alpineskiër ooit in de wereldbeker te worden. De 27-jarige Shiffrin zegevierde zaterdag op de slalom in Spindleruv Mlyn in Tsjechië. Het betekende haar 85e wereldbekerzege, nog één minder dan Ingemar Stenmark. Shiffrin kan de Zweed zondag evenaren. Dan staat opnieuw een slalom in Tsjechië op het programma.

Shiffrin werd onlangs al recordhoudster bij de vrouwen door haar landgenote Lindsey Vonn (82 wereldbekerzeges) te passeren. De Amerikaanse maakt nu jacht op het ’alltime’ record van Stenmark. De nu 66-jarige Zweed won in de jaren 70 en 80 in de wereldbeker 86 wedstrijden.

„Ik wist dat ik risico’s moest nemen”, zei Shiffrin na de tweede run op de Tsjechische piste. Ze verdedigde daarin een voorsprong van 0,29 seconde op de Duitse Lena Dürr en bijna een halve seconde op olympisch slalomkampioene Petra Vlhova uit Slowakije. Shiffrin wist haar voorsprong tijdens de tweede gang langs de poortjes uit te breiden, vooral dankzij een sterk slotstuk. Dürr eindigde als tweede op 0,60, Wendy Holdener uit Zwitserland werd derde op 1,31. Vlhova viel naast het podium (vierde).

Leipzig weken zonder Olmo

13.18 uur: Het Duitse RB Leipzig kan de komende weken geen beroep doen op Dani Olmo. De Spaanse aanvaller liep vrijdag in de met 2-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen VfB Stuttgart een spierblessure op. Volgens Leipzig staat Olmo „meerdere weken” aan de kant.

De Duitse club is al zestien officiële wedstrijden op rij ongeslagen. Leipzig staat in de Bundesliga vlak achter Bayern München op de tweede plaats. De ploeg van trainer Marco Rose bereikte in de Champions League de achtste finales, waarin Manchester City over een paar weken de tegenstander is. Het eerste duel staat voor 22 februari in Leipzig op het programma. Het is de vraag of Olmo dan kan meedoen. De Spaanse international maakte dit seizoen twee doelpunten in de Bundesliga.

Loes Adegeest wint in Australië eerste koers in WorldTour

08.57 uur: De Nederlandse wielrenster Loes Adegeest heeft de Cadel Evans Great Ocean Race op haar naam geschreven. Na een koers over 143 kilometer rond Geelong, nabij Melbourne, versloeg ze de Australische Amanda Spratt in de sprint. De 26-jarige Adegeest boekte zo haar eerste zege in de WorldTour voor haar nieuwe Franse ploeg FDJ-Suez.

Adegeest en de 35-jarige Spratt waren op de laatste klim weggesprongen uit het peloton. „Om het seizoen zo te beginnen, is ongelooflijk”, zei de wielrenster uit Overijssel. „Het is pas januari en ik heb al een WorldTour-koers gewonnen.” De Nederlandse Nina Buijsman won de sprint van het peloton en eindigde zo als derde.

Zondag staat de Cadel Evans Great Ocean Race voor mannen op het programma. Zij rijden 176 kilometer. De wedstrijd draagt de naam van de Australische oud-wielrenner Cadel Evans, in 2011 winnaar van de Tour de France.

Atleet Foppen verbetert Nederlands record op 5000 meter in Boston

08.06 uur: Atleet Mike Foppen heeft in Boston het Nederlands record op de 5000 meter aangescherpt. De 26-jarige Gelderlander finishte op een indoorbaan in de Amerikaanse stad in 13.11,60. Daarmee dook Foppen bijna 1,5 seconde onder het record dat hij deelde met Kamiel Maase (13.13,06).

Foppen liep in 2020 in Monaco precies dezelfde tijd die Maase in 2002 had neergezet op de 5000 meter. In Boston kreeg hij het nationale record alleen in handen. Foppen eindigde in de race op de John Thomas Terrier Classic als zesde.

De Nijmegenaar, die zich de afgelopen weken in Potchefstroom in Zuid-Afrika voorbereidde op het seizoen, heeft begin maart de EK indoor in Istanbul op zijn programma staan. Afgelopen zomer eindigde Foppen op de EK in de buitenlucht in München als vijfde op de 5000 meter in 13.27,93.