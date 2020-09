Luis Suárez schiet vol bij laatste persconferentie bij FC Barcelona

Na zijn komst in Barcelona in 2014 raakte Suárez onder andere zeer goed bevriend met buurman Lionel Messi en zijn familie. Woensdagavond werd duidelijk dat Suárez naar Atlético Madrid overstapt, omdat er eigenlijk geen plek meer voor hem is bij de Catalaanse club waar trainer Ronald Koeman aan het roer is komen te staan.

Suárez won met Barcelona dertien hoofdprijzen, waaronder de Champions League in 2015, de wereldbeker en vier Spaanse titels. Met 198 doelpunten staat hij derde op de eeuwige topscorerslijst van de Catalaanse club, met Messi als onbetwiste nummer 1 (634 treffers).

