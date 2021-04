Sebastien Haller keek machteloos toe bij Ajax-uitschakeling: ’Ik had kunnen helpen’

„Het was frustrerend om ze terug te zien komen uit Rome met een uitschakeling op zak, omdat iedereen kon zien dat ze meer verdienden”, vertelt de aanvaller tegen Ajax TV. „Dan denk je wel eens: ’Als ik daar was, dan had ik kunnen helpen.’”

Toch zag hij dat een van zijn vervangers, Brian Brobbey, het goed deed. „Hij is een grote baby. We lachen altijd om hem. Maar hij is ongelooflijk sterk. Vooral als je als tegenstander een beetje moe bent, dan is het bijna onmogelijk om hem te stoppen. Hij heeft al een paar belangrijke goals gemaakt en ik hoop dat hij het net zo goed of nog beter bij Leipzig gaat doen.”

Prijzen pakken

De Europese kater werd zondag wel weggespoeld met het winnen van de KNVB-beker in een lege Kuip. „Het is mooi om de beker te winnen. Als voetballer speel je om prijzen, daar leef je voor. We vierden het samen, maar toch voelde je aan dat we iets misten. Een bepaald deel van het feest, een deel van de emotie, die was niet aanwezig.”

De twee prijs voor Haller en Ajax lijkt ook spoedig aanstaande. De volgende horde in de Eredivisie is FC Utrecht, de oude club van de aanvaller. „Het is zeker leuk om een aantal oude teamgenoten te zien, maar het is leuker als ik echt weer terugkeer daar in de Galgenwaard. Het bijzonderste aan de wedstrijd is dat we heel dicht bij het kampioenschap zijn. Als we donderdag winnen, dan kunnen we zondag wat speciaals bewerkstelligen.”